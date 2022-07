Meteo, torna il caldo africano: le previsioni di giovedì 14 luglio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Temperature in costante aumento per almeno una settimana, totale assenza di piogge e massime che torneranno a raggiungere, e talvolta superare, i 40 gradi. Favorite dal gran caldo saranno le pianure del Nord (Milano, Padova, Ferrara e Bologna le città più torride). Aria bollente è prevista anche sui settori tirrenici di Toscana e Lazio (38 gradi a Firenze e Bologna). caldo e afa anche in Umbria e Sardegna. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 13 luglio 2022) Temperature in costante aumento per almeno una settimana, totale assenza di piogge e massime che torneranno a raggiungere, e talvolta superare, i 40 gradi. Favorite dal gransaranno le pianure del Nord (Milano, Padova, Ferrara e Bologna le città più torride). Aria bollente è prevista anche sui settori tirrenici di Toscana e Lazio (38 gradi a Firenze e Bologna).e afa anche in Umbria e Sardegna.

