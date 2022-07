Meteo Roma del 13-07-2022 ore 19:15 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Meteo e neri trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al Nord numero sitter al mattino sulle regioni di Nord Est sereno sul Piemonte Liguria al pomeriggio isolate precipitazioni sui rilievi di Piemonte Veneto e Friuli stabilità diffuse altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto sereni al centro al mattino stabilità diffusa con sole prevalente su tutti i settori al pomeriggio non sono attesi variazioni di rilievo con Cieli ancora soleggiati in serata nessuna variazione con Enza di nuvolosità su tutti i settori al sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con Cieli del tutto sereni al pomeriggio nuvolosità momento sui settori appenninici di Calabria e isole maggiori ma senza fenomeni associati in serata nessuna variazione concetti del tutto sereni temperature minime rialzo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.e neri trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al Nord numero sitter al mattino sulle regioni di Nord Est sereno sul Piemonte Liguria al pomeriggio isolate precipitazioni sui rilievi di Piemonte Veneto e Friuli stabilità diffuse altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto sereni al centro al mattino stabilità diffusa con sole prevalente su tutti i settori al pomeriggio non sono attesi variazioni di rilievo con Cieli ancora soleggiati in serata nessuna variazione con Enza di nuvolosità su tutti i settori al sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con Cieli del tutto sereni al pomeriggio nuvolosità momento sui settori appenninici di Calabria e isole maggiori ma senza fenomeni associati in serata nessuna variazione concetti del tutto sereni temperature minime rialzo ...

