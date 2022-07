Luka Jovic, l’approdo alla Fiorentina è merito anche della ex di Ljiaijc: ecco chi è la modella che strega i viola (Di mercoledì 13 luglio 2022) Luka Jovic è un nuovo giocatore della Fiorentina. E per quanto il merito da attribuire a Daniele Pradè e ai dirigenti viola sia enorme, per la trattativa messa a segno, dietro al passaggio dell’ex Real Madrid a Firenze c’è sicuramente lo zampino di Sofija Milosevic. L’attuale compagna della punta viola è, infatti, la ex di un’altra conoscenza del tifo fiorentino: Adem Ljiaic. E proprio grazie alla sua esperienza sulle rive dell’Arno, ha convinto il suo compagno ad accettare una destinazione gradita a tutta la famiglia. Jovic innamorato dell’Italia «Luka Jovic è innamorato dell’Italia grazie ai racconti della sua fidanzata, Sofija Milosevic», questa l’indiscrezione che ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 13 luglio 2022)è un nuovo giocatore. E per quanto ilda attribuire a Daniele Pradè e ai dirigentisia enorme, per la trattativa messa a segno, dietro al passaggio dell’ex Real Madrid a Firenze c’è sicuramente lo zampino di Sofija Milosevic. L’attuale compagnapuntaè, infatti, la ex di un’altra conoscenza del tifo fiorentino: Adem Ljiaic. E proprio graziesua esperienza sulle rive dell’Arno, ha convinto il suo compagno ad accettare una destinazione gradita a tutta la famiglia.innamorato dell’Italia «è innamorato dell’Italia grazie ai raccontisua fidanzata, Sofija Milosevic», questa l’indiscrezione che ...

