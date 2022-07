Lo strappo di Conte: «Domani non parteciperemo al voto: non concediamo cambiali in bianco» – Il video (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lo strappo ci sarà. Domani, 14 luglio, i senatori del Movimento 5 Stelle non parteciperanno al voto sul dl Aiuti in Senato. Lo ha detto Giuseppe Conte durante l’assemblea congiunta dei parlamentari del M5s, iniziata alle 21.30 di oggi 13 luglio. «Il Movimento 5 Stelle è l’unica forza che sta incalzando il governo sulle emergenze, l’unica forza che non ha paura di calibrare la propria azione politica in funzione della concreta realtà che il Paese sta vivendo. Ma i segnali dal governo sono insufficienti. Non siamo disponibili a dare una cambiale in bianco», ha detto il leader dei pentastellati durante il suo intervento ad apertura del vertice. «Non possiamo che agire con coerenza e linearità», ha continuato, per poi insistere sul Reddito di cittadinanza. «Abbiamo chiarito al premier Draghi non ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 luglio 2022) Loci sarà., 14 luglio, i senatori del Movimento 5 Stelle non parteciperanno alsul dl Aiuti in Senato. Lo ha detto Giuseppedurante l’assemblea congiunta dei parlamentari del M5s, iniziata alle 21.30 di oggi 13 luglio. «Il Movimento 5 Stelle è l’unica forza che sta incalzando il governo sulle emergenze, l’unica forza che non ha paura di calibrare la propria azione politica in funzione della concreta realtà che il Paese sta vivendo. Ma i segnali dal governo sono insufficienti. Non siamo disponibili a dare una cambiale in», ha detto il leader dei pentastellati durante il suo intervento ad apertura del vertice. «Non possiamo che agire con coerenza e linearità», ha continuato, per poi insistere sul Reddito di cittadinanza. «Abbiamo chiarito al premier Draghi non ...

Pubblicità

ilfoglio_it : Tra poco il Consiglio nazionale del M5s per decidere la permanenza nell'esecutivo: i senatori spingono per lo strap… - fattoquotidiano : #GiuseppeConte, l’Amleto a cui è appeso un governo, si è preso il fine settimana per stare con la famiglia e riflet… - GiovanniBerluni : @_maria1503_ @ZanAlessandro Almeno lo strappo di Renzi ha portato Draghi. Qui andiamo a nuove elezioni con Conte, S… - infoitinterno : Lo strappo di Conte: «Domani non parteciperemo al voto: non concediamo cambiali in bianco» – Il video - euroue : @fattoquotidiano no? perchè sei tu Conte la causa dello strappo con Draghi! -