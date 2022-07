LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Depetris in finale nelle bocce!!! Sofia Raffaeli in chiaroscuro nelle qualificazioni a nastro e clavette (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 22.19 GINNASTICA RITMICA – Errore anche per la azera Aghamirova che va nelle retrovie della classifica della qualificazione del nastro. Baldassarri sempre in testa, Raffaeli sempre terza ma con un punteggio poco rassicurante 22.18 SOFTBALL – Portorico conquista il quinto posto battendo 1-0 il Canada. Tra poco la finale per il bronzo tra Australia e Taipei 22.16 BOCCE – E’ PODIOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAA!!! L’AZZURRA Depetris BATTE LA CROATA ANTONIAK 12-11 E VOLA IN finale NELLA LYONNAISE. La finale contro la croata Jelovica è in programma alle 23.35 italiane 22.15: GINNASTICA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA DI OGGI DEIE TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 22.19 GINNASTICA RITMICA – Errore anche per la azera Aghamirova che varetrovie della classifica della qualificazione del. Baldassarri sempre in testa,sempre terza ma con un punteggio poco rassicurante 22.18 SOFTBALL – Portorico conquista il quinto posto battendo 1-0 il Canada. Tra poco laper il bronzo tra Australia e Taipei 22.16 BOCCE – E’ PODIOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAA!!! L’AZZURRABATTE LA CROATA ANTONIAK 12-11 E VOLA INNELLA LYONNAISE. Lacontro la croata Jelovica è in programma alle 23.35 italiane 22.15: GINNASTICA ...

