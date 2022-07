Letta avverte Conte: paradossale aprire la crisi ora (Di mercoledì 13 luglio 2022) Con toni garbati, rispettosi, ma molto chiari Enrico Letta mette le sue carte sul tavolo alla vigilia della decisione dei 5 stelle sul governo Draghi. Una crisi di governo in questo momento sarebbe "... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Con toni garbati, rispettosi, ma molto chiari Enricomette le sue carte sul tavolo alla vigilia della decisione dei 5 stelle sul governo Draghi. Unadi governo in questo momento sarebbe "...

Pubblicità

ilgiornale : Il segretario del Pd chiude a un Draghi bis: 'Questo governo può funzionare solo in questo formato'. E scarica l'av… - InfoMiniera : Siamo live su Twitch! Ivan_Grieco PRESTO INCONTRO DRAGHI-CONTE, LETTA AVVERTE CONTE sul GOVERNO, VIDEO CICALONE su… - AntonioSassone7 : RT @ragusaibla: @ValeryMell1 Valeria, a mio avviso la situazione è ancora incerta, però letta questa dichiarazione: 'Se il M5S esce dal gov… - MARIOriformista : RT @La7tv: #intanto 'Non è che se il M5s lascia il governo, per ripicca si va al voto: è la logica delle cose', così Enrico Letta sulla pos… - La7tv : #intanto 'Non è che se il M5s lascia il governo, per ripicca si va al voto: è la logica delle cose', così Enrico Le… -