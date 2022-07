L’allarme nell’area protetta di Punta Campanella: “Stop transito illegale” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Con l’estate entrata nel vivo si popolano le mete turistiche più gettonate: con esse si intensificano anche i fenomeni di transito in aree protette, di pesca subacquea illegale e di soste sulla posidonia, come nel caso di Punta Campanella. Il promontorio, istituito nel 1997 come area marina protetta, divide il golfo di Napoli e quello di Salerno ed è soggetto in questi giorni di un assalto turistico che ha portato a chiedere ai diportisti una maggiore responsabilità e alle forze dell’ordine dei controlli più stringenti. Punta Campanella e l’ennesimo ecosistema a rischio “Servono più controlli a mare. Individuare e punire chi non rispetta il regolamento dell’Amp, il mare e l’ambiente”. L’allarme viene lanciato con una nota da Alberico Simioli, ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 13 luglio 2022) Con l’estate entrata nel vivo si popolano le mete turistiche più gettonate: con esse si intensificano anche i fenomeni diin aree protette, di pesca subacqueae di soste sulla posidonia, come nel caso di. Il promontorio, istituito nel 1997 come area marina, divide il golfo di Napoli e quello di Salerno ed è soggetto in questi giorni di un assalto turistico che ha portato a chiedere ai diportisti una maggiore responsabilità e alle forze dell’ordine dei controlli più stringenti.e l’ennesimo ecosistema a rischio “Servono più controlli a mare. Individuare e punire chi non rispetta il regolamento dell’Amp, il mare e l’ambiente”.viene lanciato con una nota da Alberico Simioli, ...

