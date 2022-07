Jessica Selassiè e Barù, il gesto inaspettato: regalo stellare per conquistare la principessa (Di mercoledì 13 luglio 2022) Jessica Selassiè e Barù stanno facendo parlare tantissimo il pubblico: nelle scorse ore lui le ha fatto un regalo pazzesco. Scopriamo di che cosa si tratta. Il gesto originale e inaspettato del food blogger che la princess ha conosciuto durante il Grande Fratello Vip 6 ha stupito davvero tutti, non solo la diretta interessata. Barù-Jessica-Selassiè-AltranotiziaEcco il dono speciale del food blogger per la principessa che ha vinto il Grande Fratello Vip 6. Ora Jessica Selassiè e Barù con la loro storia sono sulla bocca di tutti. Jessica Selassiè e Barù, il regalo ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 13 luglio 2022)stanno facendo parlare tantissimo il pubblico: nelle scorse ore lui le ha fatto unpazzesco. Scopriamo di che cosa si tratta. Iloriginale edel food blogger che la princess ha conosciuto durante il Grande Fratello Vip 6 ha stupito davvero tutti, non solo la diretta interessata.-AltranotiziaEcco il dono speciale del food blogger per lache ha vinto il Grande Fratello Vip 6. Oracon la loro storia sono sulla bocca di tutti., il...

Pubblicità

fanpage : Jessica Selassie e Barù insieme al matrimonio di Davide Silvestri: la foto fa impazzire i #Jeru #Gfvip - hopeangel365 : Francesco totti si stava prendendo tutte le colpe e ora salta fuori che ILARY AVEVA UN AMANTE #Blasi #tottiblasi… - fiorenza_tania : RT @hallomememe: Ma l'occhio di falco degli investigatori è caduto su una cosa in particolare...il nome per esteso della nostra regina etio… - hallomememe : Ma l'occhio di falco degli investigatori è caduto su una cosa in particolare...il nome per esteso della nostra regi… - Wanderl92127406 : RT @delnegromarta: #jerù LA BUTTO LÍ: Jessica jerù Haile Selassie -

Manuel Bortuzzo, bomba sul suo futuro in tv: farà Ballando con le stelle Sulle pagine della nota rivista, si legge che qualora l'ex della sorella di Jessica e Clarissa Selassié non accetterebbe di partecipare al dancing show, la conduttrice punterà a invitarlo almeno come ... 'Miracolate senza alcun talento', il famosissimo giornalista distrugge le Sorelle Selassié Nel programma, Jessica aveva detto di sostenere uno stile di vita davvero molto dispendioso, ma poi al Grande Fratello Vip ci è arrivato un messaggio molto diverso. La bellissima Jessica, che tra le ... Roccarainola.net Sulle pagine della nota rivista, si legge che qualora l'ex della sorella die Clarissa Selassié non accetterebbe di partecipare al dancing show, la conduttrice punterà a invitarlo almeno come ...Nel programma,aveva detto di sostenere uno stile di vita davvero molto dispendioso, ma poi al Grande Fratello Vip ci è arrivato un messaggio molto diverso. La bellissima, che tra le ... Jessica Selassiè senza vergogna, da scandalo con un gesto scabroso [VIDEO]