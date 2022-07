Jane Lynch sorprende con le sue parole su Lea Michele in Funny Girl (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nel corso del 2020 diversi protagonisti di Glee hanno mosso pesanti accuse contro Lea Michele. Bullismo, razzismo, cattiverie di ogni genere, l’attrice della serie di Ryan Murphy è stata accusata di aver creato un ambiente tossico sul set. Jane Lynch è tra le poche star di Glee a non essersi espressa sull’argomento, ma oggi ha deciso di parlare della collega in merito ad una nuova notizia che la riguarda. Lea infatti interpreterà Fannie Brice nel popolare musical di Broadway Funny Girl (dove Jane adesso interpreta Mrs Bryce). Ai microfoni di Deadline Jane Lynch si è detta felice per Lea e le ha fatto i complimenti: “Ci sentiamo e sapevo di questa cosa, ero informata. La adoro e sono felice per lei. Prenderà parte a questo spettacolo e lo farà suo. Sono ... Leggi su biccy (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nel corso del 2020 diversi protagonisti di Glee hanno mosso pesanti accuse contro Lea. Bullismo, razzismo, cattiverie di ogni genere, l’attrice della serie di Ryan Murphy è stata accusata di aver creato un ambiente tossico sul set.è tra le poche star di Glee a non essersi espressa sull’argomento, ma oggi ha deciso di parlare della collega in merito ad una nuova notizia che la riguarda. Lea infatti interpreterà Fannie Brice nel popolare musical di Broadway(doveadesso interpreta Mrs Bryce). Ai microfoni di Deadlinesi è detta felice per Lea e le ha fatto i complimenti: “Ci sentiamo e sapevo di questa cosa, ero informata. La adoro e sono felice per lei. Prenderà parte a questo spettacolo e lo farà suo. Sono ...

