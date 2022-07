Incredibile dalla Spagna | una squadra di Serie A è vicinissima a Suarez!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Ciò che arrivaha del clamoroso. Un’indiscrezione trapelata nelle ultime ore che potrebbe scuotere il calciomercato dellaA. Come riportato dal quotidiano sportivo AS, i rossoneri sarebbero vicinissimi a chiudere l’acquisto di Luis Suarez, ormai destinato a lasciare l’Atletico Madrid. Il 35enne uruguaiano, che ha militato nei colchoneros dal 2020 al 2022, è ormai svincolato, e si iscritto quindi alla lista dei possibili colpi di questa sessione di mercato. L’ex Barcellona però, sarebbe stato contattato anche da un altro club italiano, che vuole sognare in grande: il Monza. Luis Suarez La Liga I brianzoli, alla loro prima stagione nella massima, non si stanno risparmiando in questa sessione di mercato. Stanno provando a puntare in alto, ed il fatto che abbiano fatto un’offerta da 4 ...