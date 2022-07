Il timing di Draghi che cita Guido Carli | anche al servizio militare esiste l’obiezione di coscienza

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Domani il decreto Aiuti arriverà in Senato, una parte del Movimento è intenzionato ad astenersi ma il premier si rivolge a tutta la maggioranza: non formerà un altro esecutivo e non si farà mettere in un angolo

A Mario Conte ha consegnato un documento in nove punti che aspetta ancora delle risposte. Ma ... C'è un preciso però. Un decreto, corposo, che dovrà arrivare entro fine luglio. Sarà quello ... ha percepito i timori del Pd per l'eventualità di una crisi che in prospettiva lo esporrebbe alla (quasi) certa sconfitta elettorale con il centrodestra. Ha letto anche il rilancio immediato ... Domani il decreto Aiuti arriverà in Senato, una parte del Movimento è intenzionato ad astenersi ma Draghi si rivolge a tutta la maggioranza: non formerà un altro esecutivo e non si farà mettere in un ...