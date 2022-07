Il M5S non vota la fiducia al governo? 10 parlamentari con Di Maio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Pessimismo. Fonti Pd e Insieme per il Futuro spiegano ad Affaritaliani.it che in queste ore, salvo miracoli dell'ultimo momento, prevale la convinzione che nel Movimento 5 Stelle passi la linea dei falchi con l'uscita dall'aula al Senato sulla fiducia al governo sul Dl Aiuti. Una scelta che... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 13 luglio 2022) Pessimismo. Fonti Pd e Insieme per il Futuro spiegano ad Affaritaliani.it che in queste ore, salvo miracoli dell'ultimo momento, prevale la convinzione che nel Movimento 5 Stelle passi la linea dei falchi con l'uscita dall'aula al Senato sullaalsul Dl Aiuti. Una scelta che... Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

ItaliaViva : #Conte ormai è un clown a fine carriera, di quelli che non fanno più ridere. Il #M5S decida cosa fare, ma la smetta… - fattoquotidiano : M5s, Ricciardi: “Ogni volta che poniamo un problema politico, Draghi prende e va al Quirinale. Con la Lega non lo f… - Giorgiolaporta : Dopo la #crisidigoverno e senza il #M5S il #centrodestra diventa determinante per qualsiasi azione in Parlamento.… - nemiroski : RT @claudiovelardi: E così @matteosalvinimi e @GiuseppeConteIT si ritrovano (per la verità non si erano mai persi di vista). Una coppia di… - MarcoVallerga : @mrctrdsh Ormai andare a vedere i bluff di #Conte è automatico. Se poi non sono bluff saranno i #M5S a essere uscit… -