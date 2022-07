Governo, Salvini: “Se M5s non vota dl Aiuti si va alle urne. D’accordo con Renzi, piuttosto che questa tiritera torniamo dal popolo” (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Noi abbiamo contribuito alla nascita di questo Governo lealmente, senza la Lega non sarebbe nato. Siamo responsabili, non andiamo a far casino o a frignare. Non facciamo letterine e non chiediamo favorini, però chiediamo di azzerare la Legge Fornero e una definitiva pace fiscale. Se il Governo si occupa di stipendi, pensioni, tasse, sicurezza, la Lega c’è. Se si va avanti a polemizzare, a dare mance e mancette, non si fa il bene del Paese”. Così Matteo Salvini nel corso della presentazione alla Camera del dipartimento Eventi Emergenziali e Protezione Civile del partito. “Avanti nel Governo senza M5s? Se il Governo fa le cose fa avanti. Io prendo per buone le parole di Draghi quando ha detto che non governa senza il Movimento 5 stelle. Se i 5 stelle faranno una scelta (non votando un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Noi abbiamo contribuito alla nascita di questolealmente, senza la Lega non sarebbe nato. Siamo responsabili, non andiamo a far casino o a frignare. Non facciamo letterine e non chiediamo favorini, però chiediamo di azzerare la Legge Fornero e una definitiva pace fiscale. Se ilsi occupa di stipendi, pensioni, tasse, sicurezza, la Lega c’è. Se si va avanti a polemizzare, a dare mance e mancette, non si fa il bene del Paese”. Così Matteonel corso della presentazione alla Camera del dipartimento Eventi Emergenziali e Protezione Civile del partito. “Avanti nelsenza M5s? Se ilfa le cose fa avanti. Io prendo per buone le parole di Draghi quando ha detto che non governa senza il Movimento 5 stelle. Se i 5 stelle faranno una scelta (nonndo un ...

Pubblicità

AndreaMarcucci : La scelta politica del #M5S è grave. Indebolire o mettere a rischio il governo in queste settimane è da scellerati.… - LegaSalvini : *GOVERNO, SALVINI: “RINVIATI DROGA E CITTADINANZA FACILE, PROMESSA MANTENUTA”* “Grazie alle barricate della Lega,… - AlexBazzaro : GOVERNO: SALVINI, 'NON DISPOSTI A RESTARE IN ESECUTIVO SENZA M5S' Molto bene… - MercPat : RT @dottorbarbieri: ?? GOVERNO: SALVINI, 'NON DISPOSTI A RESTARE IN ESECUTIVO SENZA M5S' - MarcoFattorini : RT @PietroSalvatori: ??Salvini il 10 luglio: 'Il governo va avanti se fa le cose, anche senza 5 stelle' ??Salvini il 13 luglio: 'Non siamo d… -