Pubblicità

vaticannews_it : Omicidio #AbeShinzo, il #Papa: gesto insensato, sono vicino al popolo giapponese. - bottonis : RT @ispionline: L’omicidio di #ShinzoAbe ha sconvolto il #Giappone alla vigilia delle elezioni della Camera Alta. Insieme a @galbcasanova… - ispionline : L’omicidio di #ShinzoAbe ha sconvolto il #Giappone alla vigilia delle elezioni della Camera Alta. Insieme a… - archinauta : @Enzodel54 @lucasofri @GiuseppeConteIT Chissà perché avranno pensato che l'omicidio di un ex primo ministro in Giap… - Giosca3Giovanna : RT @aldesiderio: Il #Giappone dopo l'omicidio di Abe. Addio alla costituzione pacifista? - on line Mappa Mundi con @giorgiocus e Alfonso D… -

Agenzia ANSA

Intervista a Laura Imai Messina, scrittrice italiana residente a Tokyo esperta di cultura e societa' giapponese: "Inc'e' una sorta di igiene emotiva che consente di non abbandonarsi a sentimenti di odio e di non superare un certo limite neanche in eventi come questo dell'uccisione di Abe" e aggiunge "Qui ...La Cia aveva le prove che dell'del giornalista e oppositore Jamal Khashoggi, Mbs era il ... E' la versione mediorientale allargata, del Quad nell'Indo - Pacifico (Usa,, Australia e ... Giappone, omicidio Abe: "Gesto isolato di un pazzo, no odio ma tristezza" - Mondo Intervista a Laura Imai Messina, scrittrice italiana residente a Tokyo esperta di cultura e societa' giapponese: 'In Giappone c'e' una sorta ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...