Ewan McGregor, il viaggiatore (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non è facile passare un po’ di tempo con Ewan McGregor. All’inizio il programma era di passare un pomeriggio insieme a Los Angeles. I suoi addetti stampa sono finalmente riusciti a organizzare l’incontro e poi: McGregor è fuggito. È sparito per due settimane. Quand’è ricomparso, doveva partecipare al Jimmy Kimmel Live! Finalmente riusciamo a parlarci, la mattina dopo lo show, e non fa che tossire tra un sorriso e l’altro – a casa hanno tutti il Covid. «È un cazzo di incubo», dice McGregor su Zoom, scusandosi per la latitanza. In precedenza si era preso un’aggressiva gastroenterite e, prima ancora, un brutto raffreddore. E poi c’era stato il matrimonio, non una vera e propria fuga d’amore, ma una cerimonia così privata e così inaspettata che persino il team dei suoi addetti stampa è stato colto alla sprovvista. Se ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Non è facile passare un po’ di tempo con. All’inizio il programma era di passare un pomeriggio insieme a Los Angeles. I suoi addetti stampa sono finalmente riusciti a organizzare l’incontro e poi:è fuggito. È sparito per due settimane. Quand’è ricomparso, doveva partecipare al Jimmy Kimmel Live! Finalmente riusciamo a parlarci, la mattina dopo lo show, e non fa che tossire tra un sorriso e l’altro – a casa hanno tutti il Covid. «È un cazzo di incubo», dicesu Zoom, scusandosi per la latitanza. In precedenza si era preso un’aggressiva gastroenterite e, prima ancora, un brutto raffreddore. E poi c’era stato il matrimonio, non una vera e propria fuga d’amore, ma una cerimonia così privata e così inaspettata che persino il team dei suoi addetti stampa è stato colto alla sprovvista. Se ...

darivabeh : Ogni volta mi stupisco di quanto a 50 anni sia bono Ewan McGregor. - poesannabel : Da quando ho visto Star Wars non riesco più a pensare a ewan mcgregor in trainspotting, per me sono due persone diverse punto - Tiziana44540706 : @onordelvero2 Come ti capisco! Io ho per Ewan McGregor un amore appassionato. Anni fa ho preparato per lui un'inter… - LaVladina : Prima che iniziate a ferire i miei sentimenti postando miei coetanei per il #vecchioday qualcuno ha definito un cen… - binniehanshi : Ewan McGregor è ancora bello come il sole -