Draghi - Conte: forse nuovo confronto oggi. Governo in bilico, le ultime notizie (Di mercoledì 13 luglio 2022) Draghi bacchetta Salvini Roma, 13 luglio 2022 - Si cerca in extremis una soluzione che possa salvare il Governo Draghi. Nel primo pomeriggio giunge notizia di un possbile nuovo contatto (telefonico o ...

gabrieligm : La #crisidigoverno voluta da Conte è una poveracciata, di quelli che alzano la voce perché non valendo nulla è il s… - fattoquotidiano : Draghi vede i sindacati e promette un contentino a Conte per i poveri. La Cgil: ennesimo tavolo inutile. La giornat… - fattoquotidiano : Governo, Conte: “Decisione di oggi già anticipata. È questione di coerenza e linearità”. Draghi lascia Chigi e va v… - robtur1997 : RT @GianniCuperIoPD: Quando governava Conte, noi del Pd eravamo per proseguire l’esperienza del governo Conte. Quando governa Draghi, noi d… - robbyscala : RT @lucianocapone: Se non capisco male, Conte non vuole elezioni anticipate ma uscire dal governo confidando sul fatto che Draghi prosegua… -