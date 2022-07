Danilo è pronto a cambiare ruolo e l’idea è si punta su un ex Milan (Di mercoledì 13 luglio 2022) Danilo è uno dei giocatori che è cresciuto maggiormente in questa stagione, ma per questo motivo può essere spostato al centro della difesa. Uno dei reparti che sicuramente dovrà essere maggiormente migliorato per la prossima stagione in casa Juventus è la difesa, considerando infatti come l’addio di Chiellini e la probabile cessioni di De Ligt porteranno addirittura il brasiliano Danilo a diventare un possibile centrale per la prossima stagione con la fascia che dovrà essere così rinforzata. Ansa FotoDopo due quarti posti consecutivi è arrivato veramente il momento di dover cambiare marcia in maniera importante in casa Juventus, per questo motivo si sta cercando di trattare nel modo migliore con la società di altissimo blasone e di livello come per esempio le Manchester United. La situazione nella retroguardia è davvero drammatica ed ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 13 luglio 2022)è uno dei giocatori che è cresciuto maggiormente in questa stagione, ma per questo motivo può essere spostato al centro della difesa. Uno dei reparti che sicuramente dovrà essere maggiormente migliorato per la prossima stagione in casa Juventus è la difesa, considerando infatti come l’addio di Chiellini e la probabile cessioni di De Ligt porteranno addirittura il brasilianoa diventare un possibile centrale per la prossima stagione con la fascia che dovrà essere così rinforzata. Ansa FotoDopo due quarti posti consecutivi è arrivato veramente il momento di dovermarcia in maniera importante in casa Juventus, per questo motivo si sta cercando di trattare nel modo migliore con la società di altissimo blasone e di livello come per esempio le Manchester United. La situazione nella retroguardia è davvero drammatica ed ...

Pubblicità

_cammel_ : Per le partite in cui sarà in campo il prossimo anno, Danilo D'Ambrosio, colui che veste la maglia nerazzurra dal 2… - danilo_marcelli : @mbartolotta63 Sarei pronto a scommettere che questi, almeno all’80%, sono tutti voti per fascisti e leghisti (che poi è la stessa cosa) - Im_ocram : @LudovicaFinardi @GiannijStinson5 @GiovaAlbanese Danilo scarso? Non è che un terzino per essere considerato forte d… - CiaCecy : RT @Eurosport_IT: ??San Antonio! Danilo Gallinari è pronto a firmare un biennale con i Boston Celtics ?? #NBA - CapaGira : RT @Eurosport_IT: ??San Antonio! Danilo Gallinari è pronto a firmare un biennale con i Boston Celtics ?? #NBA -