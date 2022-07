Catania, bimbo di 4 anni in fin di vita per un batterio. La mamma accusa: si prende solo in ospedale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Domenico, un bimbo di appena 4 anni, lotta tra la vita e la morte contro un batterio che ha attaccato tutti i suoi organi, dal cuore ai reni. E la sua mamma oggi, dopo giorni di calvario e di angoscia, individua le responsabilità del dramma in corso. E all’Ansa denuncia: «Voglio giustizia per mio figlio, e voglio che emerga la verità. Nessun bambino deve passare quello che ha passato lui. Oggi all’ospedale pediatrico di Taormina stanno facendo di tutto per tenerlo in vita. Ma al San Marco di Catania gli hanno fatto prendere l’infezione che lo sta uccidendo». È drammatico lo “sfogo” attraverso i social di questa madre coraggiosa e combattiva, originaria di Lampedusa, ma residente a Catania. Una mamma ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Domenico, undi appena 4, lotta tra lae la morte contro unche ha attaccato tutti i suoi organi, dal cuore ai reni. E la suaoggi, dopo giorni di calvario e di angoscia, individua le responsabilità del dramma in corso. E all’Ansa denuncia: «Voglio giustizia per mio figlio, e voglio che emerga la verità. Nessun bambino deve passare quello che ha passato lui. Oggi all’pediatrico di Taormina stanno facendo di tutto per tenerlo in. Ma al San Marco digli hanno fattore l’infezione che lo sta uccidendo». È drammatico lo “sfogo” attraverso i social di questa madre coraggiosa e combattiva, originaria di Lampedusa, ma residente a. Una...

