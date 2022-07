Buttafuori ‘abusivi’ e noti alle forze dell’ordine | chiuso locale in piazza Arechi

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito dei controlli relativi ai fenomeni di aggregazione giovanile, la Questura di Benevento ha avviato, già da tempo, anche il monitoraggio degli addetti al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo presso gli esercizi pubblici che, in particolare nei fine settimana, sono meta di numerosissimi giovani, sia nel capoluogo sia nei principali comuni della provincia. Nell’ambito di tale attività la divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Benevento haficato un provvedimento di chiusura, per la durata di 15 giorni, di unadibito alla somministrazione di alimenti e bevande, ubicato nella centralissimaII di Benevento. Il provvedimento è stato adottato dal Questore di Benevento ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica ...

