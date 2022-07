Boxe, programma e calendario luglio 2022: i match del mese in tv (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tutto pronto per un nuovo mese di Boxe. Aspettando un agosto infiammato con Anthony Joshua e Oleksander Usyk protagonisti, luglio offre pochi match di rilievo. Ma gli appassionati troveranno comunque pane per i loro denti: sabato 9 luglio, ad esempio, sarà scontro tra giganti con il rematch tra Dereck Chisora e Kubrat Pulev, chi vince può continuare ad avere ambizioni mondiali. Chi perde, potrebbe anche ritirarsi vista l’età di entrambi: 38 il primo, 41 il bulgaro. L’incontro sarà trasmesso su Dazn. Sabato 2 luglio Mairis Briedis vs Jai Opetaia (Titolo IBF pesi cruiser) (Gold Coast, Australia) Joe Joyce vs Christian Hammer (Titolo WBC Silver pesi massimi) (Londra, Inghilterra) Venerdì 8 luglio Pietro Rossetti vs Aaron Alhambra (Titolo Latino IBF pesi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tutto pronto per un nuovodi. Aspettando un agosto infiammato con Anthony Joshua e Oleksander Usyk protagonisti,offre pochidi rilievo. Ma gli appassionati troveranno comunque pane per i loro denti: sabato 9, ad esempio, sarà scontro tra giganti con il retra Dereck Chisora e Kubrat Pulev, chi vince può continuare ad avere ambizioni mondiali. Chi perde, potrebbe anche ritirarsi vista l’età di entrambi: 38 il primo, 41 il bulgaro. L’incontro sarà trasmesso su Dazn. Sabato 2Mairis Briedis vs Jai Opetaia (Titolo IBF pesi cruiser) (Gold Coast, Australia) Joe Joyce vs Christian Hammer (Titolo WBC Silver pesi massimi) (Londra, Inghilterra) Venerdì 8Pietro Rossetti vs Aaron Alhambra (Titolo Latino IBF pesi ...

