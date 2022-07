Biden arriva a Tel Aviv per il suo primo viaggio in Medio Oriente (Di mercoledì 13 luglio 2022) L'arrivo del presidente Joe Biden all'aeroporto di Tel Aviv per il suo primo viaggio in Medio Oriente, ad attenderlo il presidente Isaac Herzog e il premier Yair Lapid. 13 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) L'arrivo del presidente Joeall'aeroporto di Telper il suoin, ad attenderlo il presidente Isaac Herzog e il premier Yair Lapid. 13 luglio 2022

Pubblicità

cohibadelaserna : RT @insideoverita: #Biden arriva in #MedioOriente con l’idea di voler interrompere l’immagine del disimpegno americano, ma dovendo gestire… - Comemigirano : I DEM USA sono alla canna del gas... ancora prima di perdere le Mid Term già sono alla ricerca del candidato per i… - insideoverita : #Biden arriva in #MedioOriente con l’idea di voler interrompere l’immagine del disimpegno americano, ma dovendo ges… - didacus64 : RT @sandroz_it: Aspettiamo che crollino borsa e banche tanto poi arriva #Biden ad aiutarci.....con nuove sanzioni !!!! ?????? - maremmamara : @SilviaM7117 @GrazieAlCaxxo Il dubbio lo dovresti avere su quello che ti hanno buttato in corpo….così, all improvvi… -