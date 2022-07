Appena arrivato su Netflix è già numero uno tra i film più visti (Di mercoledì 13 luglio 2022) Scritto e diretto da Rian Johnson, Cena con delitto – Knives Out è Appena arrivato su Netflix, ed è già ai primi posti nella classifica dei film più visti. Abbiamo provato a tracciare le ragioni di tanto successo partendo dal fatto che è un film che fa sentire a casa – e che casa! – anche lo spettatore più smaliziato. Non perché sia prevedibile, tutt’altro. Ma perché fornisce quella sensazione di confortevole brivido che abbiamo lasciato in soffitta dai tempi di Hercule Poirot e Jessica Fletcher. L’incipit del film attinge ai grandi classici crime: l’anziano ed eccentrico scrittore di gialli Harlan Thrombey (Christopher Plummer) viene trovato morto nel suo studio con la gola tagliata. Tutti, in famiglia, hanno un motivo per desiderarne la dipartita, dal secondogenito ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 13 luglio 2022) Scritto e diretto da Rian Johnson, Cena con delitto – Knives Out èsu, ed è già ai primi posti nella classifica deipiù. Abbiamo provato a tracciare le ragioni di tanto successo partendo dal fatto che è unche fa sentire a casa – e che casa! – anche lo spettatore più smaliziato. Non perché sia prevedibile, tutt’altro. Ma perché fornisce quella sensazione di confortevole brivido che abbiamo lasciato in soffitta dai tempi di Hercule Poirot e Jessica Fletcher. L’incipit delattinge ai grandi classici crime: l’anziano ed eccentrico scrittore di gialli Harlan Thrombey (Christopher Plummer) viene trovato morto nel suo studio con la gola tagliata. Tutti, in famiglia, hanno un motivo per desiderarne la dipartita, dal secondogenito ...

