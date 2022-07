Ajax | fissato il prezzo di Martinez

Pubblicità

TUTTO mercato WEB

Il centrocampista spagnolo si trasferirà in Lombardia in prestito con obbligo di riscattoa ... L'exè sul mercato, West Ham e Lione sono sull'ala olandese ma la Roma non accetterà altre ...... infatti, sembra considerare la possibilità di cambiare aria, e da parte sua il club bianconero hail prezzo a circa 80 milioni, dopo l'importante esborso fatto per prelevarlo dall'nel ... L'Ajax segue Conceiçao jr.. De Telegraaf: contatto telefonico con mister Schreuder I Lancieri hanno annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Owen Wijndal tramite i propri canali ufficiali. Il difensore si trasferisce ad Amsterdam ...Secondo quanto riporta L’Equipe, infatti, il Lione avrebbe anzi già raggiunto l’accordo economico con l’Ajax per il suo trasferimento, grazie a una quota fissa di 4 milioni di euro. La risposta del ...