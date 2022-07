A un passo dalla crisi: stasera assemblea dei parlamentari M5s. Si decide sul voto di domani al Senato sul dl Aiuti (Di mercoledì 13 luglio 2022) - Una giornata con il fiato sospeso per i destini del governo. In corso il Consiglio nazionale dei Cinquestelle, poi in serata l'assemblea dei parlamentari del Movimento per la decisione finale: in ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 13 luglio 2022) - Una giornata con il fiato sospeso per i destini del governo. In corso il Consiglio nazionale dei Cinquestelle, poi in serata l'deidel Movimento per la decisione finale: in ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? L'#Ucraina e la #Russia sono a 'un passo' dal raggiungere un accordo sulla questione delle esportazioni di #grano… - castelcivita48 : RT @OrNella645587: Doveva portarci fuori dalla pandemia invece è riuscito a portarci anche in guerra Il prossimo passo sarà scontro atomico… - MariaAversano1 : RT @OrNella645587: Doveva portarci fuori dalla pandemia invece è riuscito a portarci anche in guerra Il prossimo passo sarà scontro atomico… - bruzzese_fra : RT @lavocedellapau: Oggi la musica femminile italiana sta per fare un grande passo, Alessandra Amoroso diventerà la seconda cantante italia… - thelondonboys47 : RT @OrNella645587: Doveva portarci fuori dalla pandemia invece è riuscito a portarci anche in guerra Il prossimo passo sarà scontro atomico… -