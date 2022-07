Willy, nessun risarcimento alla famiglia: i fratelli Bianchi risultano nullatenenti. E pagheranno i contribuenti (Di martedì 12 luglio 2022) Vacanze in resort con piscina, moto, abiti firmati: eppure i fratelli Bianchi risultano essere nullatenenti di fronte allo Stato. La famiglia di Willy Monteiro potrebbe non ricevere alcun risarcimento. Oltre alla condanna all’ergastolo, i giudici hanno stabilito che i fratelli Bianchi – insieme agli altri due condannati – dovranno risarcire la famiglia di Willy Monteiro L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 12 luglio 2022) Vacanze in resort con piscina, moto, abiti firmati: eppure iesseredi fronte allo Stato. LadiMonteiro potrebbe non ricevere alcun. Oltrecondanna all’ergastolo, i giudici hanno stabilito che i– insieme agli altri due condannati – dovranno risarcire ladiMonteiro L'articolo proviene da Leggilo.org.

