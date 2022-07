Suicida in carcere Davide Paitoni | aveva ucciso suo figlio di 7 anni e tentato di uccidere la sua ex

(Di martedì 12 luglio 2022) Arrivano le ultime notizie daldi Milano dove,, il 40enne che il primo gennaio haildi 7a Morazzone, si è tolto la vita. L’uomo si èto poche ore fa e oggi, la notizia, è arrivata a tutti i media.suosolo per vendicarsi della sua ex moglie,di ammazzare anche lei, senza riuscirci. “Ognuno faccia i conti con la propria coscienza”, commenta Stefano Bruno, il legale dell’uomo. “Il 6 luglio era stato notificato al’avviso di conclusione indagini in relazione all’omicidio dele ...

Si è ucciso nella sua cella nelmilanese di San Vittore Davide Paitoni, il quarantenne che il giorno di Capodanno uccise il figlio Daniele di 7 anni, nella sua casa di Morazzone, in provincia di Varese. Lo ha fatto alla ...Il detenuto si è suicidato neldi San Vittore, ha fatto sapere in una nota il Procuratore della Repubblica di Varese Daniela Borgonovo. Leggi anche > Napoli, sfregiata al volto a 12 anni dal ...Davide Paitoni, accusato di aver ucciso il figlioletto di 7 anni si è ucciso in carcere. L'uomo, di 40 anni, era in cella con l'accusa di omicidio dopo aver ammazzato il figlio ...Dopo aver ucciso il figlio il giorno di capodanno 2022, Davide Paitoni era detenuto in carcere. L'assassino è morto suicida dopo una decisione del Gip.