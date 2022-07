Pubblicità

sportmediaset : Il Psg 'chiude' a 65 mln per Skriniar | Sanchez apre all'addio | Vidal saluta #Inter #skriniar #Sanchez - FBiasin : Un paio di cose post conferenza #Inter: - I famosi 60 milioni di plus vanno fatti entro il 30 giugno 2023, non ent… - infoitsport : Skriniar entro sabato: il Psg prova a chiudere. Poi sarà scatto Bremer - FedeGui_1 : RT @giovannibrenteg: Teniamo Skriniar, Bremer lo prendiamo a gennaio (alla faccia di Cairo) e il sacrificio, se proprio necessario, lo facc… - menotrentanove : @Dottor_Strowman Considerando i pezzenti di Suning quindi Skriniar ceduto entro un anno, mi fai un nome di un altro… -

E dall'altra la voglia di avereil fine settimana, considerato che sabato il club francese partirà per la tournée in Giappone e il tecnico Galtier vorrebbe avere il difensore ...CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Rilancio del PSG per, tre club su Pinamonti Calciomercato Inter news,a Parigiil fine settimana Intanto prosegue il tormentone di calciomercato ...Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Siamo in tempi di mercato, ogni mossa va interpr ...L'intesa potrebbe essere trovata a quella cifra, con l'inserimento di alcuni bonus. Non solo Skriniar: il Paris Saint Germain punta a chiudere entro breve anche per l'attaccante del Sassuolo Scamacca.