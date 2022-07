SELVAGGIA LUCARELLI: MI SPIACE PER ILARY MA EVITI DI SEDERSI IN UN SALOTTO TV SE VUOLE… (Di martedì 12 luglio 2022) SELVAGGIA LUCARELLI si inserisce nella notizia del momento: la fine del matrimonio tra Francesco Totti e ILARY Blasi. Non risparmia critiche sull’atteggiamento tenuto dopo le indiscrezioni pubblicate mesi fa sulla crisi della coppia, smentite con annesso attacco alla stampa. A me SPIACE per ILARY e Totti perché mi sono molto simpatici entrambi e non mi interessa l’aspetto pruriginoso della vicenda, però visto che faccio la giornalista una cosa la voglio dire: per quanto non abbia apprezzato lo scavare nei tradimenti, la notizia della loro crisi e della separazione alle porte era vera. Ti possono non piacere l’indelicatezza e l’eccesso di dettagli con cui viene data, ma se sai che è vera, questa smentita piccata, con insulto ai giornali (aveva anche fatto i nomi, li ho tagliati) francamente è ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 12 luglio 2022)si inserisce nella notizia del momento: la fine del matrimonio tra Francesco Totti eBlasi. Non risparmia critiche sull’atteggiamento tenuto dopo le indiscrezioni pubblicate mesi fa sulla crisi della coppia, smentite con annesso attacco alla stampa. A mepere Totti perché mi sono molto simpatici entrambi e non mi interessa l’aspetto pruriginoso della vicenda, però visto che faccio la giornalista una cosa la voglio dire: per quanto non abbia apprezzato lo scavare nei tradimenti, la notizia della loro crisi e della separazione alle porte era vera. Ti possono non piacere l’indelicatezza e l’eccesso di dettagli con cui viene data, ma se sai che è vera, questa smentita piccata, con insulto ai giornali (aveva anche fatto i nomi, li ho tagliati) francamente è ...

Pubblicità

stanzaselvaggia : In questi giorni, e questo non si racconta abbastanza, alcuni tassisti aggradiscono i colleghi che non aderiscono a… - StefanoFeltri : Lo sciopero dimostra che i taxi non sono servizio pubblico ma privilegio privato Di @stanzaselvaggia - stanzaselvaggia : In effetti è pieno di cori contro uomini a suon di “putta*a”. Ma poveretti. - jennifer_holy_ : RT @Morena_3v: Cara Selvaggia Lucarelli forse loro volevano solo proteggere questa cosa qua chiamata famiglia - About_Alice19 : RT @Morena_3v: Cara Selvaggia Lucarelli forse loro volevano solo proteggere questa cosa qua chiamata famiglia -