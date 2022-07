Questo detersivo in polvere è ottimo, altro che per il bucato, provalo nel wc! Risultato sorprendente! (Di martedì 12 luglio 2022) Credevi che il detersivo in polvere fosse utile soltanto per la lavatrice? Ti sbagliavi di grosso. Sì, perché Questo tipo di detersivo è particolarmente utile anche per pulire al meglio il nostro WC. Vediamo come. detersivo in polvere con percarbonato di sodio di R5*: caratteristiche Il detersivo in polvere presenta una serie di caratteristiche assolutamente funzionali a diversi scopi. Non tutti forse sanno che le proprietà sbiancanti di Questo detersivo sono impressionanti: la stessa composizione granulosa consente di sciogliere e “grattare” via lo sporco. Le particelle organiche delle macchie vengono facilmente distrutte grazie alla composizione dei granuli combinati con l’acqua. Difatti, l’utilizzo del ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 12 luglio 2022) Credevi che ilinfosse utile soltanto per la lavatrice? Ti sbagliavi di grosso. Sì, perchétipo diè particolarmente utile anche per pulire al meglio il nostro WC. Vediamo come.incon percarbonato di sodio di R5*: caratteristiche Ilinpresenta una serie di caratteristiche assolutamente funzionali a diversi scopi. Non tutti forse sanno che le proprietà sbiancanti disono impressionanti: la stessa composizione granulosa consente di sciogliere e “grattare” via lo sporco. Le particelle organiche delle macchie vengono facilmente distrutte grazie alla composizione dei granuli combinati con l’acqua. Difatti, l’utilizzo del ...

