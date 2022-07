Proteste in Sri Lanka, il presidente Gotabaya Rajapaksa fugge dal Paese in aereo (Di martedì 12 luglio 2022) Il presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, è scappato dal Paese in aereo. Durante le Proteste esplose nei giorni scorsi sull’isola a causa della crisi economica e dell’occupazione della residenza presidenziale, secondo quanto riportato dalla Bbc, il presidente Rajapaska prima di fuggire dal Paese si era nascosto in un luogo segreto. A bordo dell’aereo militare diretto alle Maldive, oltre al presidente era presente anche la moglie e una guardia del corpo. Anche Basil Rajapaksa, fratello del presidente ed ex ministro delle Finanze, avrebbe lasciato il Paese. Le Proteste contro la dinastia dei Rajapaksa, che ... Leggi su open.online (Di martedì 12 luglio 2022) Ildello Sri, è scappato dalin. Durante leesplose nei giorni scorsi sull’isola a causa della crisi economica e dell’occupazione della residenza presidenziale, secondo quanto riportato dalla Bbc, ilRajapaska prima di fuggire dalsi era nascosto in un luogo segreto. A bordo dell’militare diretto alle Maldive, oltre alera presente anche la moglie e una guardia del corpo. Anche Basil, fratello deled ex ministro delle Finanze, avrebbe lasciato il. Lecontro la dinastia dei, che ...

Pubblicità

giuliapompili : . @fradicioni è entrato nel palazzo presidenziale di Colombo occupato e sta seguendo le proteste in Sri Lanka da lì… - MediasetTgcom24 : Proteste Sri Lanka, presidente è fuggito dal Paese in aereo #rajapaska #presidente #maldive - Tg3web : Dopo giorni di proteste, nello Sri Lanka la rabbia dei manifestanti per la situazione economica ha raggiunto e trav… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Proteste Sri Lanka, presidente è fuggito dal Paese in aereo #rajapaska #presidente #maldive - StellaSirio60 : RT @Internazionale: Quindici civili muoiono in un bombardamento russo nella regione di Donetsk, le proteste in Sri Lanka spingono il presid… -