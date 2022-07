“Pippo Franco ricoverato in gravissime condizioni” | l’indiscrezione di Rosica fa tremare i fan

(Di martedì 12 luglio 2022)è statod’urgenza in ospedale durante la notte a seguito di un ictus: è questariportata dal cronista Alessandro, segnalata sul suo account Instagram. Che cosa sta succedendo? Secondo recenti indiscrezioni,è statoin gravi. Il conduttore, secondo quanto riportato da Alessandro, è stato… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

MondoTV241 : #PippoFranco ricoverato in ospedale, condizioni gravissime - ziomuro : Oddio Pippo Franco :( - Jade___Mermaid : @Artemisia_99 NON PIPPO FRANCO - _dontbebad_ : @Artemisia_99 PIPPO FRANCO - Artemisia_99 : Purtroppo io continuo a vederci Pippo Franco -

YouMovies

... il calore e l'ironia di uno dei volti più amati della radio, il conduttorePelo , da sempre ...e ovviamente l'amministrazione comunale di Capaccio Paestum guidata dal sindacoAlfieri, che ...... il calore e l'ironia di uno dei volti più amati della radio, il conduttorePelo, da sempre ... per l'ospitalità e l'amministrazione comunale di Capaccio Paestum guidata dal sindacoAlfieri,... Pippo Franco in ospedale: le sue condizione sembrerebbero gravi, cosa è successo Stando alle ultime notizie Pippo Franco sarebbe ricoverato presso l'Ospedale Gemelli di Roma. L'annuncio è stato diramato da Alessandro Rosica.Sta prendendo piede in queste ore la voce secondo cui Pippo Franco sarebbe morto. Alla luce di alcune ricerche effettuate dagli utenti sul web, ho provato ad approfondire la vicenda, cercando di capir ...