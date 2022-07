Pippo Franco ricoverato al Gemelli, come sta (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ stato ricoverato nella notte, al Policlinico Gemelli di Roma, Pippo Franco. Le condizioni dell’attore 81enne non destano al momento particolari preoccupazioni. Pippo Franco, che ha avuto un probabile Tia (attacco ischemico transitorio), si sottoporrà a ulteriori accertamenti nei prossimi giorni, a seguito dei quali dovrebbe essere dimesso, forse entro la fine di questa settimana. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ statonella notte, al Policlinicodi Roma,. Le condizioni dell’attore 81enne non destano al momento particolari preoccupazioni., che ha avuto un probabile Tia (attacco ischemico transitorio), si sottoporrà a ulteriori accertamenti nei prossimi giorni, a seguito dei quali dovrebbe essere dimesso, forse entro la fine di questa settimana. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

