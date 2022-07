Pubblicità

controradio : ‘Card digitale’, ora anche gli studenti universitari con 10 euro ai musei civici - venti4ore : Musei civici, a Firenze nasce la Card digitale a 10 euro per studenti universitari - MarcheMusei : NOTE OLIVERIANE – QUINTA EDIZIONE 2022 Ritorna giovedì 14 luglio alle ore 21.00 con un variegato e coinvolgente pr… - We_Pesaro : RT @RadioIncontroPs: ?? Primo appuntamento mercoledì 13 luglio alle 21 con la nona edizione di Vaghe stelle dell'Orsa, rassegna dedicata all… - RadioIncontroPs : ?? Primo appuntamento mercoledì 13 luglio alle 21 con la nona edizione di Vaghe stelle dell'Orsa, rassegna dedicata… -

LA NAZIONE

Diritto di prenotazione 1,00 a persona 0,50 scuole Laboratori e visite guidate Segreteria Didattica deidi Verona Cooperativa Le Macchine Celibi da lunedì a venerdì ore 9 - 13 e 14 - 16, ...... Referente progetto valorizzazione Certosa per il Museo civico del RisorgimentoBologna 'Siamo lieti di aver partecipato alla presentazione di questo importante restauro promosso dall'... Musei civici, nasce la Card digitale per studenti UniFi e degli atenei americani Lavoratori dei musei civici in protesta questo pomeriggio davanti al Comune di Torino. La motivazione Il prossimo 31 luglio scadrà il loro contratto e al momento non si sa ancora se e come verrà rinn ...Avrà un costo di 10 euro. Come la ‘Card del fiorentino’ consentirà agli studenti l’accesso ai luoghi di cultura della città ...