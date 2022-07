Marina di Pisa, divieto di balneazione per la microalga davanti a via Crosio (Di martedì 12 luglio 2022) divieto di balneazione (foto d'archivio) Per approfondire : Articolo : Alga tossica, malori sulla spiaggia Articolo : Marina di Massa, scatta il divieto di balneazione in quattro concessioni Articolo :... Leggi su lanazione (Di martedì 12 luglio 2022)di(foto d'archivio) Per approfondire : Articolo : Alga tossica, malori sulla spiaggia Articolo :di Massa, scatta ildiin quattro concessioni Articolo :...

Pubblicità

Nazione_Pisa : Marina di Pisa, divieto di balneazione per la microalga davanti a via Crosio - cascinanotizie : Il 14 luglio 'Scopriamo insieme la Caretta Caretta' Presso le Oasi di Marina di Vecchiano laboratori per bambini 6/… - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Lavori di Enel, annunciati disagi per Marina - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Microalga oltre i limiti, balneazione vietata - QuiNewsPisa : Microalga oltre i limiti, balneazione vietata -