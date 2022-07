LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: non va via la fuga (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 14.33 Il transalpino ha guadagnato una ventina di secondi di margine. 14.30 Si muove Alexis Gougeard (B&B). 14.26 Raggiunto Thomas, gruppo ancora compatto. 14.23 Sul primo GPM il punto è andato a LaTour. 14.21 Ci riprova Benjamin Thomas (Cofidis). 14.17 Scatti a ripetizione: ci hanno provato anche Pinot e Thomas, gruppo allungatissimo ma è ancora compatto. 14.13 Ancora gruppo compatto. Velocità alte. 14.10 Primo GPM di giornata: Côte de Chevenoz (2.2km al 3.4%). 14.07 In casa Italia spazio ad Alberto Bettiol che prova ad andare all’attacco: situazione in continuo rimescolamento. 14.03 Si muove anche Mathieu van der Poel. 14.01 Nuovo tentativo, attaccano in tre. 13.57 10 chilometri di gara, gruppo ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADE14.33 Il transalpino ha guadagnato una ventina di secondi di margine. 14.30 Si muove Alexis Gougeard (B&B). 14.26 Raggiunto Thomas, gruppo ancora compatto. 14.23 Sul primo GPM il punto è andato a La. 14.21 Ci riprova Benjamin Thomas (Cofidis). 14.17 Scatti a ripetizione: ci hanno provato anche Pinot e Thomas, gruppo allungatissimo ma è ancora compatto. 14.13 Ancora gruppo compatto. Velocità alte. 14.10 Primo GPM di giornata: Côte de Chevenoz (2.2km al 3.4%). 14.07 In casa Italia spazio ad Alberto Bettiol che prova ad andare all’attacco: situazione in continuo rimescolamento. 14.03 Si muove anche Mathieu van der Poel. 14.01 Nuovo tentativo, attaccano in tre. 13.57 10 chilometri di gara, gruppo ...

Pubblicità

hazabbracciami_ : @tomlinsonxstar whaaaat non seguo le live dalla prima parte europea del tour - MichiamanoCri : @StrangisLuigi Dopo instore e live radio e tv, prima di iniziare il tour ce l'hai un periodo di vacanza? Non provar… - infoitsport : LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si parte! - SoundBites_Rock : RT @enz1946: 12 luglio 1986: allo stadio Wembley di Londra, i Queen tengono uno storico concerto, in occasione del loro 'Magic tour'. Lo sh… - hiverhrry : questo sarà sempre il mio rimpianto più grande il live in tour era superiore in così tante cose… -