L'arma segreta russa si chiama "prezzo del gas TTF" (Di martedì 12 luglio 2022) La vicenda della turbina canadese che i russi hanno, alla fine, ottenuto e che tutti sanno non essere la causa del blocco del flusso di gas dal Northstream 1, dimostra che Putin ha il coltello dalla parte del manico, quando si tratta di dividere il fronte occidentale sulle questioni che contano. In sintesi: da alcuni giorni il flusso di gas è bloccato per questioni di manutenzione degli impianti (manca un pezzo di ricambio, la famosa turbina canadese, bloccato dalle sanzioni: il pezzo alla fine arriverà per le pressioni tedesche), ma non è chiaro se il gas ricomincerà a venire pompato verso Berlino. Il prossimo inverno potrebbe evidenziare la fragilità energetica dei paesi UE in modo estremamente netto. Già oggi, di fatto, ognuno procede per la sua strada in modo indipendente e spesso confliggente. In teoria, l'art. 122 del TFUE (la versione aggiornata del Trattato di Roma del 1957, da ...

