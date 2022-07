Kim Min-jae sostituto di Koulibaly: cifre giuste per De Laurentiis (Di martedì 12 luglio 2022) Il Napoli può cedere Kalidou Koulibaly al Chelsea, come sostituto il primo obiettivo è Kim Min-jae del Fenerbahce: costo 20 milioni di euro. La cifra sarebbe perfetta per Aurelio De Laurentiis che venderebbe Koulibaly per 40 milioni di euro e investirebbe solo il 50% del ricavato per comprare un un nuovo difensore di 26 anni, quindi 5 anni più giovane di Koulibaly. Kim Min-jae al Napoli: l’ingaggio Secondo tuttomercatoweb il coreano è l’obiettivo primario del club azzurro che ha un ingaggio alla portata del Napoli: 2 milioni di euro. Il giocatore accetterebbe volentieri un trasferimento al Napoli, ma c’è tanta concorrenza, quindi se il Napoli vuole Kim Min-jae deve fare anche presto. “Questo perché il Rennes, club di Ligue 1, è già in trattativa concreta per la sua acquisizione e spinge per la sua ... Leggi su napolipiu (Di martedì 12 luglio 2022) Il Napoli può cedere Kalidoual Chelsea, comeil primo obiettivo è Kim Min-jae del Fenerbahce: costo 20 milioni di euro. La cifra sarebbe perfetta per Aurelio Deche venderebbeper 40 milioni di euro e investirebbe solo il 50% del ricavato per comprare un un nuovo difensore di 26 anni, quindi 5 anni più giovane di. Kim Min-jae al Napoli: l’ingaggio Secondo tuttomercatoweb il coreano è l’obiettivo primario del club azzurro che ha un ingaggio alla portata del Napoli: 2 milioni di euro. Il giocatore accetterebbe volentieri un trasferimento al Napoli, ma c’è tanta concorrenza, quindi se il Napoli vuole Kim Min-jae deve fare anche presto. “Questo perché il Rennes, club di Ligue 1, è già in trattativa concreta per la sua acquisizione e spinge per la sua ...

