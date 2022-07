Juventus, Pogba si ripresenta: “è un sogno!” Poi allo scoperto su Allegri, modulo e Di Maria (Di martedì 12 luglio 2022) Un’altra giornata di presentazione in casa Juventus, dopo Di Maria è arrivato il turno di Paul Pogba. Il francese è ancora in grado di fare la differenza nel campionato di Serie A, il Polpo è più carico che mai come confermato dall’appuntamento con i giornalisti. “Sono molto contento di tornare a casa, qui mi sento a casa, tornare alla Juve è più di un sogno. L’accoglienza ricevuta è un sogno. Ho pensato tanto alla Juve negli ultimi anni. I messaggi dei tifosi della Juve mi hanno sempre fatto piacere, ma ero concentrato sullo United. Nell’ultimo anno ho pensato tanto di tornare qui. Io sono contento e lo sono anche i tifosi”. Su Allegri: “anche quando ero allo United ho parlato tanto con Allegri, ho sempre avuto un buon rapporto. Nell’ultimo anno ho parlato con lui, anche prima di ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 12 luglio 2022) Un’altra giornata di presentazione in casa, dopo Diè arrivato il turno di Paul. Il francese è ancora in grado di fare la differenza nel campionato di Serie A, il Polpo è più carico che mai come confermato dall’appuntamento con i giornalisti. “Sono molto contento di tornare a casa, qui mi sento a casa, tornare alla Juve è più di un sogno. L’accoglienza ricevuta è un sogno. Ho pensato tanto alla Juve negli ultimi anni. I messaggi dei tifosi della Juve mi hanno sempre fatto piacere, ma ero concentrato sullo United. Nell’ultimo anno ho pensato tanto di tornare qui. Io sono contento e lo sono anche i tifosi”. Su: “anche quando eroUnited ho parlato tanto con, ho sempre avuto un buon rapporto. Nell’ultimo anno ho parlato con lui, anche prima di ...

