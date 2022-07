Juve | Pogba si ripresenta | «Il cuore mi ha detto di tornare | questa maglia è tutto per me»

Juve, Pogba si (ri)presenta: «Il cuore mi ha detto di tornare, questa maglia è tutto per me» (Di martedì 12 luglio 2022) Paul Pogba è un nuovo giocatore della Juventus e martedì pomeriggio in conferenza stampa si è presentato nuovamente alla stampa italiana e ai tifosi bianconeri. Un déjà vu di quanto andato in scena esattamente 10 anni fa, quando nel 2012 un giovane centrocampista francese lasciava – anche lì a parametro zero – proprio il Manchester United per approdare la prima volta in Italia: «Sono tornato per ritrovare la gioia di giocare a calcio. Qui mi sento veramente bene, la Juve è la mia squadra e mi ha dato l’opportunità di essere Pogba. questa maglia è tutto per me». July 12, 2022 Il ritorno dopo 6 anni a Manchester EPA/PETER POWELL Paul Pogba con la maglia del Manchester United durante l’incontro di Premier League contro il ... Leggi su open.online (Di martedì 12 luglio 2022) Paulè un nuovo giocatore dellantus e martedì pomeriggio in conferenza stampa si è presentato nuovamente alla stampa italiana e ai tifosi bianconeri. Un déjà vu di quanto andato in scena esattamente 10 anni fa, quando nel 2012 un giovane centrocampista francese lasciava – anche lì a parametro zero – proprio il Manchester United per approdare la prima volta in Italia: «Sono tornato per ritrovare la gioia di giocare a calcio. Qui mi sento veramente bene, laè la mia squadra e mi ha dato l’opportunità di essereper me». July 12, 2022 Il ritorno dopo 6 anni a Manchester EPA/PETER POWELL Paulcon ladel Manchester United durante l’incontro di Premier League contro il ...

