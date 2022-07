Jasmine Carrisi, dove vive la figlia di Albano e Lecciso | Una casa immersa nel verde (Di martedì 12 luglio 2022) La figlia piccola del cantante pugliese sulle orme del padre in campo musicale. Scopriamo dove vive e com’è fatta casa sua. Jasmine Carrisi è nata dall’unione tra Albano e Loredana Lecciso. Con la giornalista pugliese il cantante ha avuto anche un altro figlio: Albano Jr, detto Bido. La relazione con Loredana Lecciso giunge dopo diverso tempo dalla separazione tra Albano e Romina. I due coniugi costituivano un sodalizio artistico e di vita. Hanno infatti avuto 4 figli e interpretato brani che sono diventati un must della musica italiana. E’ notizia recente il fatto che Jasmine abbia deciso di andare a studiare fuori. La ragazza si è iscritta alla facoltà di Scienze della Comunicazione ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 12 luglio 2022) Lapiccola del cantante pugliese sulle orme del padre in campo musicale. Scopriamoe com’è fattasua.è nata dall’unione trae Loredana. Con la giornalista pugliese il cantante ha avuto anche un altro figlio:Jr, detto Bido. La relazione con Loredanagiunge dopo diverso tempo dalla separazione trae Romina. I due coniugi costituivano un sodalizio artistico e di vita. Hanno infatti avuto 4 figli e interpretato brani che sono diventati un must della musica italiana. E’ notizia recente il fatto cheabbia deciso di andare a studiare fuori. La ragazza si è iscritta alla facoltà di Scienze della Comunicazione ...

Pubblicità

StraNotizie : Jasmine Carrisi oltre le critiche. Oggi si mostra senza filtri - ParliamoDiNews : Jasmine Carrisi esce così dalla piscina: lo scatto è al cardiopalma, mini costume - - Malishk00272771 : Jasmine Carrisi non sta più nella pelle: il lieto annuncio che tutti i fan stavano aspettando - zazoomblog : Jasmine Carrisi positiva al Covid: come sta? Ecco le sue parole - #Jasmine #Carrisi #positiva #Covid: - zazoomblog : “Una Sirenetta”: Jasmine Carrisi lascia i fan a bocca aperta. La FOTO manda in visibilio - #Sirenetta”: #Jasmine… -