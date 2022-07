Imparato: “Via Koulibaly, non prederei Dybala. Ecco il motivo” (Di martedì 12 luglio 2022) Gaetano Imparato giornalista di Gazzetta dello Sport ha parlato della cessione di Koulibaly e del possibile acquisto di Dybala per il Napoli. Il giornalista a Radio Marte ha detto: “Spalletti vuole sfruttare di più l’elevazione di Osimhen e lo ha detto anche in conferenza stampa. Koulibaly? Il fatto che l’offerta sia arrivata tardi credo sia un’ostinazione contro De Laurentiis, funziona così nelle trattative, è il gioco delle parti. Se le parole di Giuntoli in conferenza sono reali, è incedibile quindi resterà almeno fino all’anno prossimo. L’atmosfera è bella, ma ci sono molti che mettono il dito nella piaga contro De Laurentiis, il Napoli vuole riavvicinarsi alla gente. Ci sono anche tante famiglie qui. Tanti club stanno facendo bene con le proprie tifoserie, non vedo perché noi non dovremmo“. Poi ... Leggi su napolipiu (Di martedì 12 luglio 2022) Gaetanogiornalista di Gazzetta dello Sport ha parlato della cessione die del possibile acquisto diper il Napoli. Il giornalista a Radio Marte ha detto: “Spalletti vuole sfruttare di più l’elevazione di Osimhen e lo ha detto anche in conferenza stampa.? Il fatto che l’offerta sia arrivata tardi credo sia un’ostinazione contro De Laurentiis, funziona così nelle trattative, è il gioco delle parti. Se le parole di Giuntoli in conferenza sono reali, è incedibile quindi resterà almeno fino all’anno prossimo. L’atmosfera è bella, ma ci sono molti che mettono il dito nella piaga contro De Laurentiis, il Napoli vuole riavvicinarsi alla gente. Ci sono anche tante famiglie qui. Tanti club stanno facendo bene con le proprie tifoserie, non vedo perché noi non dovremmo“. Poi ...

