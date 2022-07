I concerti di Alex nel 2022, biglietti in prevendita da Zafferana Etnea a Roma e Milano (Di martedì 12 luglio 2022) Sono stati annunciati i primi concerti di Alex nel 2022. Il cantante, ex concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi, partecipante dell’ultima edizione del programma vinta da Luigi Strangis, è atteso dal vivo in tutta Italia. Già fuori le prime date, per le quali i biglietti saranno disponibili da domani, mercoledì 13 luglio, alle ore 15.00. Questi non sono che i primi di una lunga serie di concerti che coinvolgeranno i fan di Alex da nord a sud della penisola a partire dal mese di settembre. In estate infatti il cantante sarà ancora in giro per ospitare radio e TV ma dai primi giorni di settembre darà il via anche alla tournée live attraverso la quale presenterà i suoi brani. “Se ne aggiungeranno tante altre, intanto segnate queste che sono due estive e due invernali nei ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 luglio 2022) Sono stati annunciati i primidinel. Il cantante, ex concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi, partecipante dell’ultima edizione del programma vinta da Luigi Strangis, è atteso dal vivo in tutta Italia. Già fuori le prime date, per le quali isaranno disponibili da domani, mercoledì 13 luglio, alle ore 15.00. Questi non sono che i primi di una lunga serie diche coinvolgeranno i fan dida nord a sud della penisola a partire dal mese di settembre. In estate infatti il cantante sarà ancora in giro per ospitare radio e TV ma dai primi giorni di settembre darà il via anche alla tournée live attraverso la quale presenterà i suoi brani. “Se ne aggiungeranno tante altre, intanto segnate queste che sono due estive e due invernali nei ...

