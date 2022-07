“Ha sbagliato la strategia”: shock dopo l’Isola dei Famosi, aveva preparato tutto ma è stata scoperta (Di martedì 12 luglio 2022) Piovono ancora polemiche sull’ultima edizione andata in onda dell’Isola dei Famosi: nel mirino il piano di due ex concorrenti La semifinale dell’Isola dei Famosi (screenshot Mediasetplay)L’ultima edizione andata in onda dell’Isola dei Famosi continua a far discutere e non solo per il momento che sta vivendo la conduttrice Ilary Blasi. Nel mirino del gossip è finita anche l’ex naufraga Marialaura De Vitis dopo alcune dichiarazioni molto forti di Vladimir Luxuria, nota opinionista del reality. Quest’ultima ha criticato con parole molto dure il comportamento dell’ex concorrente rea, secondo la sua visione delle cose, di aver messo in atto una vera e propria strategia così come il suo compagno di avventura Luca Daffrè. Isola dei Famosi, ... Leggi su specialmag (Di martedì 12 luglio 2022) Piovono ancora polemiche sull’ultima edizione andata in onda deldei: nel mirino il piano di due ex concorrenti La semifinale deldei(screenshot Mediasetplay)L’ultima edizione andata in onda deldeicontinua a far discutere e non solo per il momento che sta vivendo la conduttrice Ilary Blasi. Nel mirino del gossip è finita anche l’ex naufraga Marialaura De Vitisalcune dichiarazioni molto forti di Vladimir Luxuria, nota opinionista del reality. Quest’ultima ha criticato con parole molto dure il comportamento dell’ex concorrente rea, secondo la sua visione delle cose, di aver messo in atto una vera e propriacosì come il suo compagno di avventura Luca Daffrè. Isola dei, ...

Pubblicità

giuliaailuig_ : Nel secondo caso, invece, il muretto ha sbagliato totalmente strategia buttando un 1-2 praticamente assicurato e la… - mmrxsr : @emahincredibile @ferrarixasr Binotto ha sbagliato di nuovo la strategia - nikblak66 : @AntonelloAng @ScuderiaFerrari Stavolta non hanno sbagliato nulla come strategia. Erano consci della propria forza.… - kimonsjaer24 : @russ_mario1 @tcarapezza @saIva___ No conclusioni ho sbagliato ahah, intendo strategia. Hai notato che il difensore… - Ceciolo641 : #FranciaItalia Sono passati quasi dieci minuti nel secondo tempo e non abbiamo preso gol, è un bel miglioramento, v… -