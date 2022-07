Guerra in Ucraina: il Consiglio Ue approva prestito da 1 miliardo di euro a Kiev (Di martedì 12 luglio 2022) Centotrentanovesimo giorno di Guerra in Ucraina. Salgono a 34 le vittime del bombardamento a Chasiv Yar. Si combatte ancora nel Donetsk, mentre le forze russe si muovono verso Slovyansk e Kramatorsk. Questa mattina un nuovo attacco missilistico ha colpito Mykolaiv, danneggiando due ospedali, una scuola e alcuni condomini. Secondo le autorità, almeno 12 persone sono L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 12 luglio 2022) Centotrentanovesimo giorno diin. Salgono a 34 le vittime del bombardamento a Chasiv Yar. Si combatte ancora nel Donetsk, mentre le forze russe si muovono verso Slovyansk e Kramatorsk. Questa mattina un nuovo attacco missilistico ha colpito Mykolaiv, danneggiando due ospedali, una scuola e alcuni condomini. Secondo le autorità, almeno 12 persone sono L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

mannocchia : Giochi tra autocrati. Erdogan ritira il veto sull'adesione di Svezia e Finlandia e Putin pone il veto per rinnovare… - _Nico_Piro_ : Ecco una delle fonti preferite dall'Occidente nel raccontare la guerra in Ucraina, un signore che si vanta di esser… - Ettore_Rosato : Il #M5s non vota il #DLAiuti Inizia il Papeete di #Conte. Almeno nel 2019 non avevamo covid, guerra in Ucraina e inflazione all’8% - Lorenzo_1976 : RT @Gianl1974: Circa 50 stati delle Nazioni Unite hanno condannato i tentativi della Russia di giustificare la guerra in Ucraina con false… - Owl36350444 : Ecco il milione di baionette dell'#Ucraina ...ah no ? ???? #Ukraine #war #Guerra #enlistment #conscript -