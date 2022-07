F1, Michael Masi lascia la Federazione Internazionale (Di martedì 12 luglio 2022) La FIA ha annunciato l’addio di Michael Masi alla Federazione Internazionale. Dopo la difficile gestione del finale del GP di Abu Dhabi dello scorso anno, infatti, c’erano diverse voci che prevedevano questa notizia, ed oggi è arrivata la conferma ufficiale della FIA. Questo il testo del comunicato ufficiale: “Michael Masi ha deciso di lasciare la Fia e trasferirsi in Australia per stare più vicino alla famiglia e affrontare nuove sfide. Ha supervisionato un triennio come Direttore di gara della Formula 1 e Delegato sicurezza dopo l’improvvisa scomparsa di Charlie Whiting nel 2019, svolgendo le numerose funzioni che gli sono state affidate in modo professionale e dedicato. La Fia lo ringrazia per il suo impegno e gli augura il meglio per il futuro”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) La FIA ha annunciato l’addio dialla. Dopo la difficile gestione del finale del GP di Abu Dhabi dello scorso anno, infatti, c’erano diverse voci che prevedevano questa notizia, ed oggi è arrivata la conferma ufficiale della FIA. Questo il testo del comunicato ufficiale: “ha deciso dire la Fia e trasferirsi in Australia per stare più vicino alla famiglia e affrontare nuove sfide. Ha supervisionato un triennio come Direttore di gara della Formula 1 e Delegato sicurezza dopo l’improvvisa scomparsa di Charlie Whiting nel 2019, svolgendo le numerose funzioni che gli sono state affidate in modo professionale e dedicato. La Fia lo ringrazia per il suo impegno e gli augura il meglio per il futuro”. SportFace.

