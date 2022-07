Draghi | Italia cresce ma previsioni piene di rischi

(Di martedì 12 luglio 2022) "Nei mesi scorsi ho auspicato un nuovo patto sociale per gestire la fase che attraversiamo e che attraverseremo nei prossimi mesi. Lo scopo del patto è la continuazione della crescita e la protezione ...

Il Sole 24 ORE

... serve il coinvolgimento pieno del governo con le parti sociali" ha aggiunto. Loading... "Nella riunione di oggi - ha riferito- abbiamo stabilito prima di tutto un metodo di lavoro: ...Lo ha detto il premier Marioin conferenza stampa. . 12 luglio 2022 Draghi: l’Italia cresce ma previsioni piene di rischi Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Ieri alla Camera il M5s non ha partecipato alla votazione sul Dl Aiuti, il voto al Senato di giovedì sarà decisivo per la tenuta dell'esecutivo ...