Com' è morto il piccolo Andrea Sharm el Sheikh | sotto la lente video e menù

I loro parenti li hanno accolti con le lacrime agli occhi davanti l'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Policlinico di Palermo. Con lei, al quarto mese di gravidanza, erano partiti in quattro per quella che doveva essere una tranquilla vacanza a Sharm el Sheikh, in Egitto, ma sono tornati in tre, dopo la morte del loro piccolo Andrea per - a detta dei i medici egiziani - una presunta intossicazione alimentare. Una vacanza trasformata in tragedia quella dei coniugi palermitani Antonio e Rosalia Mirabile, rimpatriati a bordo di un volo speciale d'urgenza nella loro città, dopo l'appello rivolto alle autorità italiane da parte della mamma del bambino. La salma del loro piccolo, invece, è tornata a casa qualche giorno dopo quando i legali della famiglia avevano già presentato un esposto alla procura

