Come impedire a Windows Defender di eliminare file (Di martedì 12 luglio 2022) Windows Defender è diventato un ottimo antivirus per proteggere Windows dai virus e dalle minacce che girano sul Web. Questo antivirus è ormai talmente zelante che spesso cancella anche file innocui o file che abbiamo utilizzato fino a poco tempo fa, spostandoli nella quarantena e impedendone l'avvio. Se il file che l'antivirus blocca è assolutamente sicuro (meglio andarci cauti), possiamo aggiungerlo alle estensioni dell'antivirus o utilizzare un piccolo trucchetto per conservarlo in locale o condividerlo in chat o via email senza che l'antivirus "scatti". Nella seguente guida vi mostreremo aggiungendolo alle eccezioni del programma o inserendo il file "incriminato" un file compresso con password. Ovviamente vi consigliamo di applicare i trucchi ... Leggi su navigaweb (Di martedì 12 luglio 2022)è diventato un ottimo antivirus per proteggeredai virus e dalle minacce che girano sul Web. Questo antivirus è ormai talmente zelante che spesso cancella ancheinnocui oche abbiamo utilizzato fino a poco tempo fa, spostandoli nella quarantena e impedendone l'avvio. Se ilche l'antivirus blocca è assolutamente sicuro (meglio andarci cauti), possiamo aggiungerlo alle estensioni dell'antivirus o utilizzare un piccolo trucchetto per conservarlo in locale o condividerlo in chat o via email senza che l'antivirus "scatti". Nella seguente guida vi mostreremo aggiungendolo alle eccezioni del programma o inserendo il"incriminato" uncompresso con password. Ovviamente vi consigliamo di applicare i trucchi ...

