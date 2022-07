Caso Suarez | proscioglimento per legale Juve | in 3 rinviati a giudizio

(Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – (dall’inviato Daniele Dell’Aglio) –per l’avvocato dellantus Maria Turco e rinvio aper l’ex rettrice dell’università per Stranieri Giuliana Grego Bolli, per il dg Simone Olivieri, per la professoressa Stefania Spina. Questa la decisione del gup di Perugia Natalia Giubilei sulla vicenda dell’’esame farsa’ sostenuto il 17 ottobre 2020 dal calciatore Luisper ottenere la cittadinanza italiana. Le accuse, contestate dalla Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, a vario titolo sono falso ideologico, rivelazione di segreto d’ufficio e falso materiale. L’esame-farsa per il calciatore Luisavrebbe portato, secondo l’accusa, “vantaggi patrimoniali” all’Università degli stranieri di Perugia. Per i pm, i vertici dell’Università avrebbero ...

Pubblicità

Agata76578407 : RT @LeonettiFrank: Tutto ampiamente previsto nonostante le bufere mediatiche...Caso Suarez, prosciolto il legale incaricato della Juve: tre… - robertopontillo : Caso Suarez, a giudizio gli ex vertici dell'Università per stranieri di Perugia, prosciolto il legale incaricato della Juve #Suarez - acciughina1897 : RT @LeonettiFrank: Tutto ampiamente previsto nonostante le bufere mediatiche...Caso Suarez, prosciolto il legale incaricato della Juve: tre… - robertorodi76 : RT @LeonettiFrank: Tutto ampiamente previsto nonostante le bufere mediatiche...Caso Suarez, prosciolto il legale incaricato della Juve: tre… - RistagnoAnna : RT @ErmesAntonucci: Il procuratore di Perugia Cantone ha aperto un fascicolo sulla fuga di notizie riguardante la richiesta di archiviazion… -

Sono stati tutti rinviati a giudizio gli ex vertici dell'Università per Stranieri di Perugia per il presunto esame farsa per la conoscenza dell'italiano sostenuto da Luisall'Università per Stranieri di Perugia nel settembre del 2020. Lo ha deciso il gup del capoluogo umbro. Prosciolta invece l'avvocato Maria Cesarina Turco, considerata il legale incaricato ......della Juventus esce di scena dal processo per il presunto esame "farsa" del calciatore Luis... "Chi non denuncia le baby gang non farà il padrino né potrà chiedere aiuti alla Caritas"...Tre rinvii a giudizio e un proscioglimento, così come chiesto dalla pubblica accusa. Si è conclusa così l' udienza ...(Adnkronos) – (dall’inviato Daniele Dell’Aglio) – Proscioglimento per l’avvocato della Juventus Maria Turco e rinvio a giudizio per l’ex rettrice dell’università per Stranieri Giuliana Grego Bolli, pe ...