Calciomercato Fiorentina | non solo Gollini e Jovic | in arrivo un altro acquisto

(Di martedì 12 luglio 2022) Tra le squadre più attive in questa sessione ditroviamo certamente la. I viola appaiono scatenati e hanno già chiuso diversi colpi in questa fase iniziale di mercato. Il club toscano, infatti, ha già migliorato sensibilmente l’organico a disposizione di Italiano con un tris di acquisti niente male. Il primo a sbarcare a Firenze è stato il centrocampista Mandragora, destinato a prendere il posto di Lucas Torreira nell’undici titolare. Successivamente, i viola hanno chiuso per. Il portiere arriva dall’Atalanta, e garantisce nuovamente alla squadra un guardiano affidabile dopo l’ultima annata non eccelsa di Dragowski e Terracciano. L’attaccante arriva dal Real Madrid, e rappresenta un salto di qualità non indifferente per l’attacco della squadra. Il Ds Pradè e la dirigenza della ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Adesso c'è anche l'ufficialità: Luka #Jovic è un nuovo giocatore della @acffiorentina - SaraMeini : #Fiorentina #calciomercato #Dodo è un nuovo giocatore viola. Acquisto definitivo, contratto di 5 anni per il giocat… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | La @acffiorentina ha chiuso con lo @FCShakhtar per #Dodo: tutti i dettagli dell'affare - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: MERCATO, Milenkovic-Juve possibile: la - MondoBN : MERCATO, Milenkovic-Juve possibile: la -

Calciomercato.com

... Jovic e Gollini - e con l'operazione con lo Shakthar Dodò in dirittura d'arrivo, al momento il mercato in entrata dellasembra essere legato al futuro di Nikola Milenkovic . Nel caso in ...Juventus News/ Due sacrifici per avere Zaniolo, inserimento per Bremer I biancorossi ...caldi in questo senso sono quelli di Gleison Bremer del Torino e Nikola Milenkovic della... Fiorentina, il 2006 Martinelli convocato in ritiro: è il più piccolo tra tutte le squadre di Serie A La partita Fiorentina - Real Vicenza di Martedì 12 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l'amichevole pre campionato dei viola ...Dopo i primi colpi già messi a segno – Mandragora, Jovic e Gollini – e con l’operazione con lo Shakthar Dodò in dirittura d’arrivo, al momento il mercato in entrata della Fiorentina sembra essere ...